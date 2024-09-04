ينشر دروسا بصنع العبوات والاحزمة الناسفة.. الإطاحة بداعشي في كربلاء

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة مستمرة لجهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تم القاء القبض على أحد ارهابيي عصابات داعش الارهابي في المقدسة (منطقة الحر)".وأشارت الى ان "الإرهابي يعد أحد عناصر احدى الشبكات للعلوم الحربية في احدى منصات التواصل الاجتماعي اذ يقوم بنشر المحاضرات والدروس المختصة بصنع العبوات والاحزمة الناسفة وتنفيذ الهجمات الإرهابية".وأضافت الخلية ان "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة في التتبع للعناصر الارهابية وعملياته متواصلة ليلا ونهارا لتعزيز الأمن والاستقرار".