شركة استثمارية تزيل منازل الأهالي بالقوة في معسكر الرشيد

يؤكد الساكنون داخل معسكر الرشيد تعرضهم لضغوطات ومساومات من قبل الشركة المستثمرة لازالة منازلهم، ورغم الحديث عن فساد كبير يشوب عقد الاستثمار إلا أن الشركة تبدي عدم اكتراثها من خلال عزمها اقامة مقر لها داخل المعسكر.روايات صادمة يكشفها بعض المواطنين في هذا الفيديو من السومرية.