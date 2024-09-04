نتائج عملية "سجاد صباح" الأمنية في ميسان (فيديو)

المحمداوي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم الإطاحة بثلاثة تجار للأسلحة، وضبط بحوزتهم (52) قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من المخازن والأعتدة، في عملية أمنية استخبارية حملت اسم المحامي (سجاد صباح) نفذتها مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب بإحدى مناطق مركز مدينة العمارة في .الفيديو ادناه