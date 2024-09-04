ثلاث جثث متفحمة داخلها.. تفاصيل استهداف عجلة بطائرة مسيرة في العراق

السومرية نيوز – امني

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في كردستان العراق، وفقا لمسؤول محلي في الإقليم، حيث يشنّ الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وذكرت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق ومسؤول محلي إن "هجوماً جوياً تركياً بطائرة مسيرة قتل ثلاثة أشخاص في شمال البلاد، اليوم الأربعاء"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت المصادر أن "الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في مركبة ومقتل ثلاثة ركاب بالقرب من محافظة شمال العراق".

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وقال قائمقام قضاء دوكان سيروان سرحد لوكالة الصحافة الفرنسية ان "طائرة مسيّرة، قصفت ظهر اليوم الأربعاء، على طريق دوكان - خلكان سيارة من نوع لاندكروزر... ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص".

وأضاف خلال إطفاء المركبة المستهدفة ان "السيارة بداخلها ثلاثة أشخاص محروقين... بالكامل"، مشيراً إلى أن "اثنين من الضحايا هما أب ونجله من سكان قضاء رانية المحاذي لقضاء دوكان في محافظة السليمانية".

وفي 23 اب، قُتلت صحافيتان تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب العمال الكردستاني في ضربة بمسيّرة اتُهمت تركيا بالوقوف وراءها في منطقة شرق .