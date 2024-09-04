اعتقال منتسب أمني وشخص يروم الانتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تتمكن من القبض على منتسب في رئاسة اركان الحشد بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "المعتقل عليه مذكرة قبض قضائية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، أفاد المصدر أن "قوة امنية تتمكن من القبض على شخص كان يروم الانتحار باسلوب تفجير نفسه برمانة يدوية داخل قطعة ارض بالقرب من منزله ضمن منطقة الدوانم في مدينة الشعلة".