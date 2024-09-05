أب يقتل ابنه بسلاح ناري بسبب إدمانه المخدرات شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة توجهت الى منطقة البلديات شرقي بعد تلقيها بلاغ بوجود جريمة قتل لأب بحق ابنه بسلاح كلاشنكوف".وأضاف المصدر، أن "القوة اعتقلت الأب القاتل بإجراء أوصلي"، مشيرا الى ان "الأب برر فعلته بسبب تعاطي المخدرات المستمر من قبل ابنه".