قتل وانتحار واعتداء وملاحقة.. تفاصيل حوادث "امنية" في بغداد اليوم

وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فان قوة أمنية القت القبض على شخصين اعتديا بالضرب والسب والشتم على مفوض منسوب إلى طوارئ الرصافة في العاصمة أثناء تأديته واجبه، وذلك بعد أن تم منع المعتدين من احتساء المشروبات الروحية بالقرب من نقطة المرابطة في شارع الرشيد وسط .وأضاف المصدر ايضاً، أنه تم العثور على جثة رجل - من مواليد العام 1981 - مقتول رميا بالرصاص داخل دار قيد الإنشاء ضمن قرية الدوانم في منطقة الرضوانية غربي بغداد، لافتا الى ان الجثة بدت عليها آثار رصاصتين مستقرة في منطقة الرأس من الجسد، مشيرا الى أن تلك الدار هي منزل الضحية.وفي سياق منفصل، تعرض موظف في وزارة الكهرباء، لحادث ملاحقة بمنطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد، أدى إلى إصابة مواطن بجروح متعددة.وأوضح مصدر أمني أخر، أن "شخصين أقدما على ملاحقة موظف يعمل في وزارة الكهرباء، مما دفع الموظف إلى الدخول إلى أحد المنازل في المنطقة كـ(دخيل) هرباً من الملاحقة"، مضيفا أن "المطاردين اقتحموا المنزل واعتدوا على صاحب الدار بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة".كما وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية وصلت فوراً إلى موقع الحادث واعتقلت الجناة المتورطين". وبحسب التحقيقات الأولية، أظهرت المعلومات أن الحادث كان نتيجة مضايقة بين الطرفين أثناء قيادة السيارات.