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قتل وانتحار واعتداء وملاحقة.. تفاصيل حوادث "امنية" في بغداد اليوم
أمن
2024-09-05 | 07:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,922 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024، عدة حوادث أمنية ومحلية في عدة مناطق من العاصمة تحدثت عنها مصادر أمنية للسومرية نيوز.
*الاعتداء على منتسب
وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فان قوة أمنية القت القبض على شخصين اعتديا بالضرب والسب والشتم على مفوض منسوب إلى طوارئ الرصافة في العاصمة
بغداد
أثناء تأديته واجبه، وذلك بعد أن تم منع المعتدين من احتساء المشروبات الروحية بالقرب من نقطة المرابطة في شارع الرشيد وسط
بغداد
.
*العثور على جثة رجل مقتول
وأضاف المصدر ايضاً، أنه تم العثور على جثة رجل - من مواليد العام 1981 - مقتول رميا بالرصاص داخل دار قيد الإنشاء ضمن قرية الدوانم في منطقة الرضوانية غربي بغداد، لافتا الى ان الجثة بدت عليها آثار رصاصتين مستقرة في منطقة الرأس من الجسد، مشيرا الى أن تلك الدار هي منزل الضحية.
*مطاردة موظف حكومي
وفي سياق منفصل، تعرض موظف في وزارة الكهرباء، لحادث ملاحقة بمنطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد، أدى إلى إصابة مواطن بجروح متعددة.
وأوضح مصدر أمني أخر، أن "شخصين أقدما على ملاحقة موظف يعمل في وزارة الكهرباء، مما دفع الموظف إلى الدخول إلى أحد المنازل في المنطقة كـ(دخيل) هرباً من الملاحقة"، مضيفا أن "المطاردين اقتحموا المنزل واعتدوا على صاحب الدار بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة".
كما وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية وصلت فوراً إلى موقع الحادث واعتقلت الجناة المتورطين". وبحسب التحقيقات الأولية، أظهرت المعلومات أن الحادث كان نتيجة مضايقة بين الطرفين أثناء قيادة السيارات.
*انتحار مراهقة
الى ذلك، أقدمت فتاة - تولد 2009 - على الانتحار بأسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة حي اور شمال شرق بغداد، بحسب المصدر الأمني الذي أكد ان قوة امنية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت والدها وامها وعمها، بسبب عبثهم بمكان الحادث واخفاء معالم الحادثة.
*ضبط فتاة هاربة من أهلها
من جانب آخر، افاد المصدر الأمني، بأن "مفارز أمن العتبة الكاظمية ألقت القبض على فتاة تولد 2009 هاربة من أهلها من إحدى المحافظات الجنوبية"، مشيرا الى أنه "تم التحفظ عليها لحين وصول ذويها لغرض استلامها".
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قتل وانتحار واعتداء وملاحقة
تفاصيل حوادث "امنية" في بغداد اليوم
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