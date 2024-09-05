إصابة شرطي مرور طعنا بالسكاكين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم ثلاثة اشخاص بالاعتداء على شرطي مرور (عقد) وقاموا بطعنه مستخدمين السكاكين ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "الاعتداء اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب".