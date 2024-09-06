احباط تهريب 43 بطاقة مصرفية في النجف الاشرف

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن احباط تهريب 43 بطاقة مصرفية في الاشرف.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك مطار الاشرف التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة، متهمًا بحوزته (43) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع ومعبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب". وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".

