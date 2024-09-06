جريمة بشعة.. اغتصب زوجة ابنه بمساعدته بعد تخديرها

وقالت المديرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات تفيد بان احد الاشخاص يقوم باغتصاب زوجة ابنه بمساعدة ابنه بعد ان يقوم بتخديرها".وأضافت: "بمتابعة شخصية من قبل اللواء الدكتور مدير مديرية حماية الاسرة والطفل وبعد استحصال موافقة قضائية واصدار مذكرات قبض بحق المعتدين تم ارسال مفرزة قبض برئاسة مساعد مدير قسم حماية الاسرة / الرصافة وثلة من الضباط والمنتسبين وتم القاء القبض على المتهمين بتهمة الاغتصاب وزنى المحارم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".وأشارت المديرية الى انه "تبقى مديرية حماية الاسرة سباقة في المحافظة على امن المجتمع والمحافظة عليه من الظواهر الشاذة والدخيلة على مجتمعنا العراقي الأصيل".