هل ستبدأ جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق؟.. البنتاغون يدحض الرواية

السومرية نيوز – دولي

بعدما نشرت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة عن التفاهم بين واشنطن وبغداد حول خطة انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الأراضي العراقية، ذكر مراقبون للشأن العراقي ان البنتاغون ادلى بصريحات معاكسة لهذا الاتفاق.

وبحسب رويترز فان "الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول ايلول من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي".

كما قال مسؤول أميركي كبير انه "تم التوصل إلى اتفاق، وحاليا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".

مراقبون للشأن العراقي ذكروا ان "وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون وضعت النقاط على الحروف"، لافتين الى ان "البنتاغون اعلن عدم استعداده للإعلان عن خطوات محددة لسحب القوات الأمريكية من العراق"، في دحض لرواية رويترز.

وأضافوا ان "الإعلان الأمريكي الحازم يمهد لمرحلة قادمة من الصراع الوجودي مع إيران ويكرر احتمالية المواجهة بينهما مستقبلا".

الإعلان جاء في توقيت محرج للحكومة العراقية التي كانت تكرر سعيها لانهاء الوجود الأمريكي عبر سلسلة مفاوضات دورية لم تأت أكلها، في ظل الصدمات التي تتعرض لها بسبب شبكة محمد جوحي للتجسس وغيرها.

وفي منتصف آب الماضي، أعلن العراق إرجاء إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، معللا ذلك بـ"التطورات الأخيرة" في ظل وضع إقليمي متوتر والخشية من التصعيد.

وتنشر الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.