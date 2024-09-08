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160 معتقلا خلال يومين.. ما سبب "صولة الدمبلة والقمار" في الكرخ؟

أمن

2024-09-08 | 04:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
160 معتقلا خلال يومين.. ما سبب &quot;صولة الدمبلة والقمار&quot; في الكرخ؟
1,313 مشاهدة


السومرية نيوز-امن

تجري قيادة شرطة بغداد الكرخ، منذ يومين، "صولات" على صالات القمار والدمبلة في جانب الكرخ، في عملية أدت لاعتقال حوالي 160 شخصا بين رجال ونساء وأجانب حتى الان، فيما طرحت تساؤلات عديدة حول السبب او الدافع الحقيقي وراء انطلاق "صولات الدمبلة او القمار".

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، في تحديث للحصيلة الأولية عن صولة اليوم الثانية، انه تمت مداهمة وتفتيش واغلاق 4 قاعات للعب القمار والدمبلة في جانب الكرخ واعتقال 108 اشخاص ومخالفين داخلها.

وأوضحت القيادة انه ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وتفتيش وتدقيق القاعات والمطاعم والكوفيات وغلق الغير مجاز منها، تمكنت قوة مشتركة من قيادة شرطة الكرخ، والاجهزة والوكالات الملحقة بها، بإشراف ميداني للقادة والآمرين، ولليوم الثاني على التوالي، من تنفيذ عمليات دهم وبحث وتفتيش".

وأشارت الى انه نتج عنها غلق اربع صالات كبيرة تستخدم "للعب القمار والدمبلة" والقاء القبض على 108 مخالفاً بداخلها مع اصحابها والعاملين فيها، بينهم اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة صادرة بحقهم مذكرات قبض، و8 اخرين اجانب الجنسية مخالفين لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية واجهزة ومواد تستخدم (للدمبلة والقمار)، وذلك في عدد من مناطق الكرخ.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتقال 52 شخصا بغلق 3 صالات للقمار والدمبلة في جانب الكرخ اول الامس، ليرتفع عدد المعتقلين بصولات الدمبلة الى 160 شخصا بينهم نساء.

إلى ذلك، كشف مصدر امني حول أسباب "صولات القمار" التي تلف مناطق الكرخ منذ يومين، مشيرا الى ان هناك توجيهات من المراجع بمتابعة واغلاق الإماكن الترفيهية "المشبوهة"، وتكثفت الحملات بعد انتهاء زيارة الأربعين وانتهاء شهر صفر حيث عاودت هذه النوادي والأماكن المخالفة لفتح أبوابها.

وأشار الى ان "الحملات لاتقتصر على الكرخ فقط بل موجودة في الرصافة أيضا لكن بشكل متقطع واوقات متباعدة وضمن الممارسات اليومية وليس حملة موحدة كما يحصل في الكرخ"، فيما بين ان "من الأسباب الأخرى لتركيز الحملة في الكرخ هو بعد تداول اعتراضات واتهامات بان الحملات تحصل فقط في الرصافة مع استثناء الكرخ خصوصا بعد حملة اغلاق النوادي الليلية والمشبوهة في الرصافة ولاسيما في الكرادة".

وأوضح ان "من الأسباب الأخرى هو ان العديد من المطلوبين والمخالفين والهاربات من اهاليهن من الفتيات، دائما ما يتواجدون ويتخفون في هذه الأماكن، لذا فان هذه الحملات فرصة لاعتقالهم، فضلا عن مدمني ومروجي المخدرات".

واكد ان "هذه الحملات انطلقت بعد شكاوى وطلبات من المواطنين والعوائل حيث ان معظم هذه القاعات تتواجد في مناطق سكنية".
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صولة الدمبلة والقمار

اغلاق قاعات قمار في الكرخ

الدمبلة والقمار في بغداد

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