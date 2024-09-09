اصطدام وانقلاب وانحراف.. حادث ينهي 6 عجلات في بغداد والانبار تشيع ضحايا حادثها المروري

السومرية نيوز-امن



شهد سريع الغزالية في العاصمة في وقت متأخر من مساء امس الاحد، حادثا مروريا "مركبا" طال 6 عجلات ما أدى لـ5 إصابات بعضها خطيرة، فيما تشهد محافظة الان مراسم تشييع 4 ضحايا بينهم معاون محافظ بحادث سير مروري حدث مساء امس على طريق كركوك-تكريت.



وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان حادث سير مروع شهده سريع الغزالية في وقت متأخر من مساء امس الاحد اسفر عن 5 إصابات بعضها خطيرة.



وأوضح ان الحادث شهد اصطدام ثم انقلاب وانحراف لـ6 عجلات عن مسارها نتيجة السرعة وفقدان السيطرة على طريق سريع الغزالية.





في الاثناء، تشهد محافظة تشييع 4 ضحايا فقدوا حياتهم بينهم معاون محافظ صفاء الريشاوي نتيجة حادث سير مفجع مع صهريج على طريق تكريت-كركوك مساء امس الاحد. في الاثناء، تشهد محافظة تشييع 4 ضحايا فقدوا حياتهم بينهم معاون محافظ صفاء الريشاوي نتيجة حادث سير مفجع مع صهريج على طريق تكريت-كركوك مساء امس الاحد.

