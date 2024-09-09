بعد اختطافه 3 أيام.. العثور على جثة شاب في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشرطة تلقت قبل 3 أيام بلاغا بوجود حالة اختطاف لشاب من أهالي قلعة صالح في محافظة ميسان".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية عثرت على جثة الشاب مقتولا في المنطقة ذاتها صباح اليوم".