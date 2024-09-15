مقتل شخص واصابة 3 اخرين إثر مشاجرة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والآلات الراضة ضمن مدينة الكاظمية ما أسفر عن مقتل شخص يعمل منتسب في الداخلية واصابة ٣ اخرين بجروح خطيرة أحدهم يعمل موظف في والثاني ضابط برتبة رائد متقاعد".وأضاف: "تم التحفظ على جميع الاطراف ونقل الى الطب العدلي".