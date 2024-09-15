مقتل شخص بمشاجرة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين شخصين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف في السيدية".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة"، مشيرا الى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث في محاولة للقبض على الجاني".