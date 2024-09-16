فاجعة في البصرة.. شخص يقتل أفراد عائلته رمياً بالرصاص

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا يبلغ من العمر 13 عام اقدم في القبلة على قتل أفراد عائلته المكونة من أربعة أشخاص بينهم الأب والأم".وأضاف المصدر أن "طريقة القتل تمت رميا بالرصاص عندما كان يلهو بالسلاح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.