اندلاع حريق في وزارة الصحة وإخلاء جميع الموظفين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا لم تعرف طبيعته نشب في أحد طوابق في بغداد"، مبينا انه "تم إخلاء جميع الموظفين".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاحتواء الحريق والسيطرة عليه".