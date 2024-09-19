أحدهم قيادي "خطير".. مقتل 6 إرهابيين بضربات جوية في كركوك

وقالت العمليات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين من قبل الأبطال في جهاز المخابرات العراقي ، وبجهد فني ومراقبة وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F16 الخميس ثلاث ضربات موجعة، أسفرت عن قتل مفرزة ارهابية تتكون من (6) عناصر في بينهم الارهابي (عمر صلاح نعمة) المكنى (ابو خطاب) أحد أخطر قيادات الارهابي وآمر ما يسمى (قاطع البو حمدان في ولاية كركوك) والارهابي عثمان ابو عبد وكذلك الإرهابي عز الدين هشام".وأضافت العمليات، "وقد أعقبها عملية مداهمة وتفتيش للمكان المستهدف من قبل جهاز المخابرات العراقي بالاشتراك مع قطعات جهاز مكافحة الارهاب حيث تم العثور على جثث الارهابيين وعدد من الأحزمة الناسفة والاسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة والتي كانت تستخدم من قبلهم".وتابعت العمليات "وفي الوقت الذي تتوالى انتصارات على قوى الارهاب يعاهد أبطال قواتنا الأمنية شعبهم الكريم على البقاء حصناً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقراره".