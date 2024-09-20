توضيح بشأن أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حقيقة اصوات الانفجارات حدثت في ناحية النهروان هي اقدم منتسب في الدفاع المدني بالاستراحة على رمي ٣ رمانات لم تحدد نوعيتها على منزل شقيقه مااسفر عن انفجار اثنين منهم دون اصابات فقط اضرار مادية".وأضاف: "تم استدعاء صقر الذي بدوره قام برفع الرمانة الثالثة والمعلومات تشيير الى ان الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية وتجري الاجهزة الامنية عن المنتسب الهارب".