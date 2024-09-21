ما هو "قوس السماء" الذي اشتراه العراق مؤخراً؟

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أعلنت "إل آي جي نيكس ون" الجنوبية، أنها فازت بطلبية بقيمة 3.71 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من لتصدير أنظمة دفاع صاروخي سطح-جو متوسطة المدى.

وبحسب تنشره موقع "آرمي ريكوغنيشن" المتخصص بقضايا الدفاع، في يوليو الماضي، فقط طلبت ثماني بطاريات من النظام المعروف باسم "تشيونغونغ 2" ليتم تسليمها على أساس عاجل، حسبما ذكر مطلع على الطلب.

فما هو "تشيونغونغ 2"؟

يُعد "تشيونغونغ 2" جزءا أساسيا من استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية، والمصمم لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة، بشكل أساسي كإجراء وقائي ضد التهديدات من الشمالية.

وتقوم "إل آي جي نيكس ون" بإنتاج الصواريخ والنظام المتكامل، بينما توفر "هانوها سيستيم" الرادارات، وتصنع "هانوها إيروسبيس" منصات الإطلاق والمركبات، وفقا لوكالة أنباء "يوهان" .

ويوفر نظام "تشيونغونغ 2"، والذي يعني "قوس السماء" بالكورية، دفاعا ضد الطائرات المعادية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

ويستخدم النظام تقنية "الاصطدام المباشر"، حيث تصطدم المقذوفات الاعتراضية بالتهديدات القادمة مباشرة لتعطيلها.

كما يتميز النظام الدفاعي برادار متطور للكشف والتتبع المتزامن لعدة أهداف في وقت واحد.

ويبلغ مدى تشغيل النظام 40 كيلومترا ويمكنه اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومترا.

وتتكون البطارية من رادار متنقل متعدد الوظائف ومركبة مركز قيادة وعادة ما تحتوي على أربع منصات إطلاق، كل منها تحمل ثمانية صواريخ تُطلق عموديا في حاويات. وتبلغ تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد حوالي 1.1 مليون دولار.

وخلال اختبار إطلاق جرى في عام 2017، أظهر نظام "تشيونغونغ 2" معدل دقة بنسبة 100 في المئة، وفقا للمسؤولين العسكريين الكوريين.

وطوّر نظام دفاع جوي متكامل وهائل بمساعدة فرنسا والاتحاد السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي، لكن هذه الشبكة تقلّصت بشكل كبير خلال حرب الخليج عام 1991.