بغداد.. شخصان يعتديان على ضابط و "سيطرة أمنية" ويوقعان مصابين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية نوع تكتك اقدما على الاعتداء بالضرب بالايادي على ضابط برتبة ملازم اول (اثناء الاستراحة) عندما كان يستقل عجلته بسبب مضايقة على خط السير داخل سيطرة ابو ريشة في السلاميات".وأضاف، أن "هذين الشخصين قاما ايضاً بالاعتداء على افراد السيطرة بالضرب ما اسفر عن اصابة الضابط و 3 جنود بكدمات وجروح في الوجه"، مشيراً إلى "نقلهم الى المستشفى واعتقال المعتدين وايداعهم التوقيف".