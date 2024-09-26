مسلح مجهول يطلق النار على أب وأبنه جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "مسلح مجهول الهوية فتح نيران سلاحه نوع مسدس على أب وأبنه ضمن منطقة في ما أسفر عن اصابتهم بجروح مختلفة".وأضاف المصدر ان "المسلح لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته الى جهة مجهولة".