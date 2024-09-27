معلومات جديدة حول "وصول 40 الف مقاتل عراقي ويمني للجولان".. والأسد يصدر تعليمات "مشددة"

وأكدت مصادر محلية وعسكرية في درعا والقنيطرة لموقع "قناة سوريا" أن الواقع العسكري والبحري في السوري وعلى الحدود مع الجولان الإسرائيلي لم يتغير بعد التصعيد الدموي الذي بدأته إسرائيل في لبنان.يوم الثلاثاء الماضي، قال مسؤولون أمنيون وعسكريون لصحيفة هآرتس إن الإسرائيلي يتابع وصول حوالي 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان، في انتظار دعوة من العام لحزب حسن للقتال في حالة نشوب حرب مع إسرائيل.وأوضح المسؤولون أن المقاتلين البالغ عددهم 40 ألفاً ليسوا من مقاتلي النخبة، لكن الوضع لا يزال ينذر بالخطر ووجودهم خطير.وأثارت أخبار "هآرتس" شكوك السوريين في السوري، في ظل العدد الكبير الذي يتطلب التبليغ من قبل كل من يسكن المنطقة، ونظراً لموقف النظام السوري من التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والذي يتخذ موقفاً صارماً موقفها النأي بنفسها عن الصراع بين إسرائيل وحزب .وأكدت المصادر للصحيفة أن الإسرائيلي سيتدخل في سوريا "ليوضح لبشار أنه لن يقبل بوجود المقاتلين في هذا المكان".وقال عسكري في القنيطرة لموقع تلفزيون سوريا، إن النظام السوري أصدر تعليماته إلى اللواء 90 واللواء 121 والفرقة السابعة برفع جاهزيتهم والتأهب.وتقوم حواجز النظام السوري في بفحص السيارات، وخاصة المحملة ببضائع أو مواد أخرى، خوفاً من استخدامها لنقل أسلحة أو عناصر أجنبية.وفي بعض الحاميات العسكرية التابعة للواء 90 في القنيطرة، قمنا ببناء تحصينات ومسطحات ترابية، وهدمنا وطردنا السكان، خاصة في المخيمات الواقعة أقصى شمال منطقة القنيطرة، بين بلدتي الحاضر وبيت جن.