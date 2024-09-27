تركيا تعلن تحييد 22 عنصراً من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن التركي حيّد 21 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" في منطقتي "أسوس" و "كارة" شمالي . كما لفتت إلى تحييد عنصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "درع الفرات" شمال سوريا.وتستخدم السلطات مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من المعادية لها.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.