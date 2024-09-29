35 ضحية معظمهم عراقيون بقصف "مجهول".. ماذا جرى في دير الزور ليلاً؟

وقال لحقوق الانسان، انه قتل 15 شخصا على الأقل بينهم قيادي، وأصيب نحو 20 اخرون بجراح متفاوتة جراء غارات شنها طيران حربي مجهول على مواقع "للفصائل الإيرانية" في وريف البوكمال في ريف قرب الحدود السورية – العراقية".وأوضح المرصد ان "الغارات استهدفت مضافة للحرس الثوري الإيراني في قرية الهري، ومستودعي أسلحة في قرية الحزام كما طالت الضربات مستودع آخر في قرية السويعية، وفي طالت الغارات مقرات عسكرية للحرس الثوري الإيراني في حي هرابش ومؤسسة التنمية في بورسعيد في حي العمال، ورادار عسكري في جبل هرابش".وبين ان انتشارا واسعا واستنفارا للأجهزة الأمنية التابعة للنظام عقبت الغارات، وتوجه عدد من سيارات الإسعاف للأماكن المستهدفة، كما أدت الغارات إلى قطع الطريق الواصل بين والريف نتيجة تدمير الطريق، ورافق الغارات أيضاً انقطاع تام لشبكة الاتصالات و”الإنترنت” لتعود للخدمة اليوم.ولا زال من غير الواضح ان الاستهدافات تمت بطائرات أمريكية ام إسرائيلية، فيما جاء هذا الهجوم بعد ساعات من هجمة بمسيرة انتحارية ضربت قاعدة أمريكية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، وبعد ساعات من اعلان استشهاد أمين عام “حزب الله” اللبناني “حسن نصر الله” في غارات استهدفت مقر الحزب في بيروت الجنوبية.