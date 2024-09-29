سيطرات مفاجئة في بغداد تضبط 400 جهاز موبايل و 4 طائرات مسيرة

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز عمليات المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين، بينهم متهم يحمل 400 جهاز بدون تخويل، واخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبط 8 مسدسات، وبندقية واحدة، واربع طائرات مسيرة درون غير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية.وبين الاعلام ان "هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي والرصافة".