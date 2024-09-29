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سيطرات مفاجئة في بغداد تضبط 400 جهاز موبايل و 4 طائرات مسيرة
أمن
2024-09-29 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,940 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
قيادة
عمليات بغداد،
اليوم
الاحد، القاء القبض على متهم يحمل 400 جهاز
موبايل
دون تخويل، فضلا عن عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، من خلال سيطرات مفاجئة ووقتية في جانبي
الكرخ
والرصافة.
وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز
قيادة
عمليات
بغداد
المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين، بينهم متهم يحمل 400 جهاز
موبايل
بدون تخويل، واخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبط 8 مسدسات، وبندقية واحدة، واربع طائرات مسيرة درون غير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية.
وبين الاعلام ان "هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي
الكرخ
والرصافة".
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