انخفاض ملحوظ للجرائم... ما السبب؟

مع قرب انتهاء شراء الأسلحة من المواطنين، لوحظ انخفاض ملحوظ في نسب الجرائم والدكات العشائرية والمظاهر السلبية الأخرى، وذلك بعد سلسلة من الحملات التي قامت بها الجهات الأمنية.ماذا كشف خبير أمني لكاد السومرية؟