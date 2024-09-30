تخريب "الكابل الضوئي".. اجرام ميسان تتوصل لهويّة منفّذي هذه الظاهرة

وقالت قيادة شرطة محافظة ميسان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ 18-7-2024 تعرضت الكابينات الخاصة بالمشروع الوطني للانترنيت والمنفذ من قبل شركة إلايرث لنك لعمليات تخريب وحرق مما ادى إلى انقطاع الخدمة عن اكثر من 200 الف مواطن وفي اوقات ومناطق مختلفة".وذكرت انه "بعد عرض الموضوع على أنظار قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي حال تسنمه مهام القيادة أمر بتشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة اجرام ميسان بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية في ميسان والشروع بالعمل وإعطاء النتائج بالسرعة الممكنة".وبينت، ان "فريق العمل قام بإجراء عدة عمليات بحث وتحري وجمع المعلومات لمعرفة المستفيد من هذه العمليات التخريبية فضلاً عن تفريغ كامرات المراقبة التي أدت من خلالها الكشف عن بعض خيوط الجريمة وبعد جهود حثيثة تمت الإطاحة باثنين من المتهمين بعد استحصال الموافقات القضائية".وأضافت انه "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفا بالتهمة المنسوبة اليهم وكانت بدوافع تجارية حيث كان لديهم عدة أبراج لخدمة الانترنيت وان هذا المشروع الوطني يلحق بهم أضرار ويتسبب لهم بخسارة مادية حسب ادعائهم"، مشيرة الى "تصديق أقوالهم بدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".