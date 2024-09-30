اعتقال متهم بشراء عاملات أجنبيات وتعنيفهن في بغداد

وقال المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم بشراء مجموعة من العاملات الأجنبيات لغرض تأجيرهن في تنظيف الشقق السكنية لمدة ساعتين او أكثر وفي حال امتناعهن عن العمل يقوم بضربهن وتعنيفهن".وأضافت المديرية، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن قيام أحد الأشخاص بتعنيف العاملات الأجنبيات وضربهن بطريقة وحشية، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بتعنيف العاملات الأجنبيات، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (415) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".