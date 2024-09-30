انفجار صهريج بحادث عرضي شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانفجار صهريج بحادث عرضي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خللا فنيا نتيجة الضغط يتسبب بانفجار صهريج على سريع القناة باتجاه منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح خطيرة"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث".