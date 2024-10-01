انتحار شابة بشنق نفسها داخل منزلها وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث انتحار لشابة من مواليد 2006 شنقت داخل غرفتها في منطقة الحيانية وسط البصرة".وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث وبحسب ذويها فإن الشابة تعاني من أمراض نفسية".