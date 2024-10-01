تحقيق لمعرفة اسباب الخرق الامني بأطلاق صواريخ من العامرية

السومرية نيوز – أمن



وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإجراء التحقيق الفوري لمعرفة اسباب الخرق الامني بأطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا من منطقة العامرية ليلة أمس.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه وزير الداخلية بإجراء التحقيق الفوري لمعرفة اسباب الخرق الامني بأطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا من منطقة العامرية ليلة أمس وإعلان نتائج التحقيق وتحديد المقصرين خلال 48 ساعة.

في السياق نفسه، أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراء التحقيق بحق القوة الماسكة للمنطقة في منطقة العامرية ببغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد، تحاول عناصر خارجة عن القانون تعكير صفو الأمن، وكان آخرها ما حصل من خرق في الساعة 0020 من اليوم الأول من تشرين الأول 2024 على مطار بغداد الدولي".



وأشار الوزارة الى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا الأول في المرآب الخاص بالفوج الثاني لجهاز مكافحة الإرهاب والآخر في ساحة متروكة داخل المطار، لافتة الى أنها "باشرت بإجراء التحقيق بحق القوة الماسكة للمنطقة في منطقة العامرية ببغداد والتي حصل من قاطع مسؤوليتها الخرق، وإيداع آمر القوة التوقيف لمعرفة أسباب وملابسات هذا التهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشددت وزارة الداخلية – بحسب البيان - على أنها "ستحاسب بقوة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن واستقراره".

وتعرضت قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والآخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب، والآخر قرب مدرج في المطار المدني.



كما أكدت مصادر أمنية للسومرية نيوز، ان مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف، لافتة الى ان المنصة كانت في ساحة متروكة في منطقة العامرية، وتمكنت القوات الأمنية من تفكيكها وإبطالها.