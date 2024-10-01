دخول القطعات الأمنية بحالة الانذار في العراق

أفاد أمني، مساء الثلاثاء، بدخول القطعات الأمنية بحالة الانذار في .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم دخول كافة القطعات الامنية بحالة الانذار القصوى ج".

وأضاف المصدر أنه "تم الانتشار الكامل ضمن قواطع المسؤولية ومسك المساحات والمداخل والسيطرات والاستعداد لأي طارئ".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.