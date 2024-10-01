مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث قرب "عين الأسد"

كشف أمني، الثلاثاء، تفاصيل ما حدث قرب قاعدة "عين الأسد" غربي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ما تم تداوله بسقوط صاروخ ضمن قاعدة عين الاسد، هو سقوط خزان وقود احد الصواريخ التي اتجهت الى اسرائيل بمساحة بعيدة عن القاعدة".

وأضاف "هذا لا يسبب اي خطر ولا يحمل اي مواد متفجرة وحاليا الجهد الهندسي متواجد لغرض رفعه".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.