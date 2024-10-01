السوداني يوجه بضبط ورفع مستوى القدرات الأمنية

وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقرّ في العاصمة بغداد".والتقى السوداني بـ"عدد من القيادات الأمنية العليا، واطلع على الوضع الأمني في مختلف قواطع المسؤولية العسكرية، وسير تنفيذ الخطط الأمنية والتحديات التي تواجه الأجهزة والتشكيلات العسكرية بمختلف صنوفها، ومستوى الجهوزية، لدرء أي مخاطر وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار".ووجه القائد العام للقوات المسلحة جميع القادة الأمنيين بـ"بذل أقصى الجهود اللازمة لضبط الأمن في جميع أرجاء البلاد"، كما شدد على "مواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية، وتطوير آليات التدريب التي تساهم في رفع مستوى الجهوزية أمام المخاطر التي قد تهدد البلد، في ظل بدء تنفيذ الإعلان المشترك مع والخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي في خلال عام".