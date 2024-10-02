تسجيل 72 إشاعة متنوعة خلال الأسبوع الحالي في العراق

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية، سجلت خلال الأسبوع الحالي 72 شائعة متنوعة".ودعا ميري، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات المغرضة وعدم الانجرار وراء الصفحات التي تروج لأخبار غير صحيحة بعيدة عن الواقع".