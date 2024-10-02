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استشهاد وجرح 7 عناصر أمنية بهجوم لـ"داعش" في كركوك – عاجل

أمن

2024-10-02 | 06:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استشهاد وجرح 7 عناصر أمنية بهجوم لـ&quot;داعش&quot; في كركوك – عاجل
4,951 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

اعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء، استشهاد واصابة 7 منتسبين إثر تعرض قوة من استخبارات الى كمين من قبل عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكر ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة ١٠٠٠ من اليوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء ٤٢ الفرقة ١١ لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة الى كمين من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الى ان "الكمين أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين واصابة ٣ آخرين بجروح متوسطة وخفيفة تم تعزيز القوة ومحاصرة وتعقب المفرزة الارهابية واسنادها جوا بحضور قائد الفرقة"، مبينا انه "تم تشكيل مجلس تحقيقي بالحادث ".


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استشهاد وجرح 7 عناصر أمنية

هجوم لـ"داعش" في كركوك

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