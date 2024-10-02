وذكر ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة ١٠٠٠ من اليوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء ٤٢ الفرقة ١١ لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة الى كمين من قبل عناصر عصابات الإرهابية".وأشار الى ان "الكمين أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين واصابة ٣ آخرين بجروح متوسطة وخفيفة تم تعزيز القوة ومحاصرة وتعقب المفرزة الارهابية واسنادها جوا بحضور قائد الفرقة"، مبينا انه "تم تشكيل تحقيقي بالحادث ".