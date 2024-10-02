توجيهات جديد تخص الإنذار "ج" للقطعات الامنية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه صدرت توجيهات جديدة تخص الإنذار "ج":أولا: انهاء حالة الانذار "ج" عودة القطعات الى واجباتها الاعتيادية.ثانيا: في حالة سقوط اي هدف او اجزاء من الهدف عدم تصويره ويمنع منعا باتا التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".