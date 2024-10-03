اعتقال امرأة متهمة بجرائم خطف في بغداد

وقالت العمليات في بيان ورد لت السومرية نيوز، إنه "بجهد استخباري مميز لخلية مكافحة الخطف في قسم استخبارات وامن قيادتنا، ومتابعة ميدانية لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي بحق المتهمين بجرائم الخطف، تمكنت من القاء القبض على امرأة مطلوبة وفق المادة (٤٢١/جرائم الخطف)".وأضافت القيادة، أن "العملية تمت بعد رصد تواجدها وتحركاتها ضمن منطقة البياع بجانب الكرخ من بغداد"، مبينة انه "بكمين محكم نصب لها تم اعتقالها وتسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقها".