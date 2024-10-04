بالإرهاب والقتل العمد.. القبض على عدد من المطلوبين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بجهد استخباري مميز تم اعتقال "ارهابي" واثنين اخرين احدهم "بالقتل العمد" واخر بجرائم "غسيل الاموال" في جانبي والرصافة".وأضافت: "بهدف ملاحقة ماتبقى من عصابات الارهابية المنهزمة ومرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ القبض القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن منطقة "الفضيلية" بجانب الرصافة، فيما تمكنت قوة اخرى من الفرقة الالية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين احدهما "بالقتل العمد" واخر بجرائم"غسيل الاموال" وذلك في منطقتي (حي الجهاد، الدورة/الميكانيك) بجانب الكرخ".وأشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".