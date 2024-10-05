صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تخطط شيئا للعراق

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت، ان مصادر مطلعة على التفاصيل قالت إن إسرائيل تخطط لرد قاس وقريب على إيران، مشيرة الى وجود ضغوط هائلة في طهران".وأوضحت أنه "بعد مقتل جنديين في الجولان، تخطط إسرائيل للتحرك ضد الميليشيات وفي أيضاً".وبحسب المصادر، لا يبدو أن طائرات أميركية ستشارك في الهجوم، لكن لا شك أنه سيكون هناك تنسيق بين إسرائيل وواشنطن، فيما بينوا أن هذا لا يزال من الممكن أن يتغير، فالولايات المتحدة تحاول حماية قواتها.ويوم امس، اعلن الإسرائيلي لأول مرة مقتل اثنين من جنوده واصابة 24 اخرين بطائرة مسيرة قادمة من العراق، ضربت معسكرا للجيش الإسرائيلي في الجولان.