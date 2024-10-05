بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة وعتاد

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة وعتاد جنوبي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "بعد مراقبة استمرت لعدة ايام على ثلاثة اشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض ضمن قضاء المحمودية تم مداهمة شقتهم والقبض عليهم".

وأضاف أن "احد الملقى القبض عليهم منتسب بالداخلية وآخر عضو نقابي"، مشيرا الى "ضبط بحوزتهم أسلحة ومخازن عتاد مع طائرة درون صغيرة".