بينهم مشعوذون وتجار مخدرات.. اعتقال 11 متهما في بغداد

وقالت القيادة في ورد لـ نيوز، إن "مفارز عمليات المشتركة القت القبض على (١١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالسحر والشعوذة، واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة وبتعاطي وترويج المواد المخدرة".وأضافت القيادة، أن "المفارز ضبطت (٧) مسدسات بالإضافة إلى كميات من مادة الكريستال وأدوية منتهية الصلاحية، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مشيرة الى ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي والرصافة".