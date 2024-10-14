شجار بين اشقاء يودي بحياة أحدهما في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ما اسفر عن مقتل احد الاشقاء من قبل شقيقه ضمن منطقة فلسطين شرقي بغداد".وأضاف: "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة خلاف فيما بينهم على قطعة ارض"، موضحا ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث في محاولة للقبض على الجاني".