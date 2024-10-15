القبض على متهم "بجرائم خطف" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بجهد استخباري مميز لخلية مكافحة الخطف في قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، ومتابعة ميدانية لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن بحق المتهمين بجرائم الخطف، تمكنت بأسناد مفارز كتيبة استطلاع القيادة، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤٢١/جرائم الخطف) بعد رصد تواجده وتحركاته ضمن مناطق الكرخ".واضافت، انه "بكمين محكم نصب للمتهم تم اعتقاله وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقه".