وقال للسومرية نيوز، ان مشاجرة بين 3 من الاشخاص اولاد عم نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة الدوانم/ الشعلة تطورت الى التجاوز اللفظي والضرب بالأيدي"، الى ان "قوة امنية تمكنت من اعتقالهم اثناء عملية حرق دار احد الاطراف برمي قنينة (مولوتوف) ما اسفر عن احتراق غرفة بالكامل ، فضلا عن اعتداءهم على القوة بضرب ضابط برتبة مقدم ومعاونه، لكن تم اعتقالهم وايداعهم التوقيف اجراء أصولي".من جانب اخر، افاد بوقوع مشاجرة بين عدد من الاطراف لم تعرف اسبابها ضمن منطقة الفضيلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل رجل كبير بالسن وهو احد اطراف المشاجرة"، مبينا ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث في محاولة للقبض على الجناة".