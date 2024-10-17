امرأة تحرق نفسها وشخص ينجو من الانتحار بحادثين منفصلين في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "امرأة من تولد عام 85 أقدمت على الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل ضمن منطقة معسكر جنوبي العاصمة"، الى انه "بحسب ادعاء ذويها، فإنها تعاني من مرض السرطان".وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "قوة امنية انقذت شابا من تولد عام 93 حاول رمي نفسه من أعلى جسر الصرافية باتجاه نهر دجلة بدافع الانتحار"، الى انه "تم انقاذه ونقله الى أحد المراكز بإجراء أصولي