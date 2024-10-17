شرطة سامراء تعتقل عصابة مختصة بابتزاز المواطنين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بتنسيق فني وميداني عالي المستوى بين مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الدين ومديرية شرطة سامراء، تمكنت مفارز مكافحة اجرام سامراء من القاء القبض بالجرم المشهود على اشخاص يقومون بابتزاز ومساومة المواطنين بحجة وجود دعاوى وأوامر قبض بحقهم مقابل مبالغ مالية".وأضافت المديرية، أن "المتهمين دونت اقوالهم بالاعتراف وتم احالتهم الى لينالوا جزاءهم العادل وفق وستبقى مديرية شرطة سامراء بمختلف صنوفها الساهرة للحفاظ على أمن المواطنين".