واشنطن تؤكد مقتل "قادة من داعش" شمال العراق

وذكر بيان للقيادة تابعته نيوز، إن "قوات العراقية نفذت غارات جوية دقيقة في شمال شرق في 14 تشرين أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء من منظمة الإرهابية، بما في ذلك أحد كبار القادة".وأضافت "قد تم تنفيذ الضربات التي قادتها القوات العراقية لتعطيل وتفكيك شبكات هجمات في العراق، وتم تمكينها من خلال الدعم الفني والمعلومات الاستخباراتية من قوات التحالف كجزء من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR)".وأشارت الى أنه "تم تقييم القائد شحادة علاوي صالح عليوي البجاري، المعروف أيضًا باسم أبو عيسى، وهو والي كركوك، بأنه المسؤول الأقدم في في شمال العراق".واوضحت "وجد تقييم أولي بعد الضربة أحزمة ناسفة (انتحارية)، وأسلحة عديدة، ومتفجرات، وذخيرة. لا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين".